Внимание, туристы: на пляжах Таиланда запретили курение

Власти Таиланда решили, что пора запретить курение сигарет на многочисленных пляжах солнечной страны. Пляжи Пхукета — самого популярного у туристов региона — тоже очистят от окурков раз и навсегда.

Запрет стал ответом на запрос департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда, в котором сообщалось, что сотрудники ведомства собрали десятки тысяч окурков со всех пляжей страны. Это составило треть всех пляжных отходов.

Отныне всем прибрежным курильщикам грозит арест на срок до одного года или штраф в размере $3000, пишет The Independent.

Разумеется, для курильщиков отведут определенные зоны, которые, скорее всего, будут расположены вдали от пляжа.

По данным Bangkok Post, запрет с ноября будет действовать на 20 пляжах в провинциях Пхукет, Прачуапкхирикхан, Чонбури и Сонгкхла, включая Самуи и Паттайю. В случае успеха ограничительные меры распространят на все пляжи Таиланда, передает Моя планета.