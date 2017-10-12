Промышленное производство выросло в августе на 7%

Объем производства молдавской промышленности в августе вырос почти 7% по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Примерно на 60% выросло производство электрооборудования, ещё почти на 40 - металлургической продукции. Это стало возможным благодаря инвестициям зарубежных кампаний, которые специализируются, в частности, на производстве кабелей для мировых автогигантов.

Почти на 21% увеличилось производство напитков, и примерно на 11 выросло производство в энергетической области