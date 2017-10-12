Разъяренные экологи напали на французскую АЭС

Около 15 активистов Greenpeace проникли на территорию атомной электростанции «Каттэном» в 40 километрах к северу от французского города Мец на северо-востоке страны.

Инцидент произошел 12 октября в 05:30 утра по местному времени (06:30 мск). Участники акции запустили петарды возле хранилища отработанного ядерного топлива с целью «продемонстрировать уязвимость атомных объектов».

На место происшествия немедленно прибыл полицейский спецназ. Доступ на территорию и в помещения АЭС был закрыт даже для сотрудников станции. Восьмерых участников акции задержали и доставили в участок.

В заявлении EDF (Électricité de France — крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции и крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций) говорится, что провокация со стороны Greenpeace не повлияла на безопасность объекта. «Активистам удалось проникнуть лишь за первый периметр ограждения. Они были нейтрализованы через восемь минут после получения сигнала тревоги», — отмечается в комментарии. Также указывается, что EDF подала заявление в правоохранительные органы, передает Лента.ру.