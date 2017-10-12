Ведущий "Орла и решки" попал в массовую аварию в Киеве

Ведущий телепередачи о путешествиях "Орел и решка" Антон Птушкин стал участником массовой автомобильной аварии в Киеве. Об этом в Facebook сообщает украинский портал о дорожных происшествиях dtp.kiev.ua.

Как утверждает администрация сообщества, ДТП произошло на окраине столицы Украины — улице Богатырской, рядом с метро «Петровка». Не справившийся с управлением фуры Iveco водитель задел сразу три легковых автомобиля, в одном из которых, по словам очевидцев, находился Птушкин. «Без пострадавших», — цитирует публикацию Лента.ру.

Всем участникам ДТП была оказана необходимая медицинская помощь. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.