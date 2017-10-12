В столице проверяли качество услуг таксистов

С утра инспекторы Национального агентства транспорта, Нацинспектората полиции и Государственной налоговой инспекции продолжили проверки таксистов на правильность и качество предоставляемых услуг, в том числе выдачу кассового чека после получения оплаты.

В ходе проверок были выявлены нелегальные таксисты, работающие без разрешительных документов, которые использовали автомобили в плохом техническом состоянии, что ставит под угрозу как жизнь пассажиров, так и участников дорожного движения.

Павел Филип в ходе вчерашнего заседания правительства вновь поднял вопрос нелегальных таксистов. Премьер потребовал у Министерства экономики и инфраструктуры сформировать рабочую группу с участием всех ответственных учреждений для выявления жизнеспособных решений для устранения этой проблемы, отмечает noi.md.