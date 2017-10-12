В суд передано дело против генерального консула Молдовы в Стамбуле

Прокурорами переданы в суд уголовные дела против Генерального консула Молдовы в Стамбуле и Почетного консула Сирии в РМ, а также его брата по обвинению в коррупции с использованием служебного положения.

По данным следствия, дипломаты в 2012-2016 гг. вымогали деньги и материальные ценности у лиц, желающих получить въездные документы в Молдову.

Так, Генеральный консул в Стамбуле за взятки выдал визы на въезд в страну семи гражданам из Ливана, Сирии и Ирака. Чиновник грубо нарушал не только процедуру выдачи виз (выдавая их иногда без подачи собственно заявления), но и международные правовые акты о борьбе с терроризмом, передает Инфотаг.

Генеральный консул получал взятки в размере от $100 до $200. Почетный консул Сирии в РМ через своего брата искал желающих сирийцев получить въездные визы в РМ.

Махинации с документами он проделывал через консульство РМ в Стамбуле. За дополнительные взятки краткосрочные визы заменялись на долгосрочные. Почетный консул брал до $ 2 тыс. за одну визу. Подозреваемым грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.