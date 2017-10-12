Франция продлила до конца апреля контроль на границах

В связи с сохраняющейся угрозой террористических актов Франция продлила контроль на границах с Германией и другими странами до 30 апреля 2018 года. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо французского правительства, датированное 6 октября и направленное партнерам по ЕС.

По оценке французских органов безопасности, террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) не отказывается от своей цели планировать из Сирии и Ирака теракты в других странах. Как отмечается в документе, только в 2017 году на территории Франции было совершено в общей сложности пять терактов, еще пять нападений сорвалось. Кроме того, полиции удалось предотвратить 12 терактов, говорится в письме.

По данным французских властей, угроза исходит, прежде всего, от исламистов, уже находящихся во Франции, однако "стратегией террористических группировок " остается пересечение границ внутри ЕС. Террористы планируют нападение на территории одного государства, а совершают его на территории другого, отмечается в письме. При этом авторы указали, что исполнители терактов в Барселоне и Камбрильсе перед их совершением ездили в Бельгию и Францию.

Ранее министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер сообщил о продлении еще на шесть месяцев пограничного контроля на границе с Австрией, а также паспортного контроля прибывающих из Греции авиапассажиров. Решение, по его словам, связано с сохраняющейся террористической угрозой, недостаточной защитой внешних границ ЕС, а также нелегальной миграцией внутри Шенгенской зоны, передает dw.com.