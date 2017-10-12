После попытки самоубийства одесситка задушила своего трехмесячного ребенка

Одесская полиция задержала 28-летнюю женщину, которая лишила жизни свою трехмесячную дочь, задушив ее подушкой. Как сообщили в пресс-службе ГУНП, в полицию обратился 31-летний мужчина и сообщил, что его жена совершила убийство их дочери.

Полицейские на месте преступления в одной из комнат опрятной квартиры, в которой живут супруги, обнаружили тело убитого ребенка. Мать младенца находилась на месте преступления — ее сразу же задержали, передает dumskaya.net.

Она объяснила, что после родов чувствовала моральное истощение, ей казалось, что она плохо ухаживала за малышкой. В тот злополучный день женщина проснулась с мыслью об убийстве своего ребенка, а уже вечером осуществила свой преступный умысел, задушив младенца подушкой.

Также правоохранители установили, что накануне детоубийца хотела свести счеты с жизнью, приняв большое количество снотворного, однако совершить самоубийство ей не удалось — таблетки не подействовали.

По указанному факту следственными начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.