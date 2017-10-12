"Данное решение было нелегко принять. Оно отражает обеспокоенность США растущей задолженностью (по членским взносам — ред.) в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской предвзятостью в ЮНЕСКО", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

Решение вступит в силу 31 декабря, при этом США сохранят статус наблюдателя при организации. Глава ЮНЕСКО Ирина Бокова уже выразила сожаление шагом Вашингтона, отмечает РИА Новости.

ЮНЕСКО — специализированное учреждение ООН, отвечающее за вопросы образования, науки и культуры. Организация была создана в 1945 году, ее штаб-квартира расположена в Париже. В состав ЮНЕСКО входят почти двести государств.