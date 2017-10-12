"Это международная практика, именно так традиционно действует Банк России, и это необходимо для противодействия фальшивомонетчикам", — объяснила чиновница.

Она рассказала, что для новых банкнот использовали самые современные элементы защиты купюр. Также их постарались сделать более удобными для слабовидящих людей.

"Еще одно отличие – на новых банкнотах будет изображен герб России, а не эмблема Банка России. Мы уже некоторое время назад приняли решение при обновлении дизайна банкнот использовать именно государственную символику, разумеется, это распространяется и на новые номиналы", — отметила Набиуллина.

По ее словам, купюру номиналом 200 рублей отпечатают на плотной хлопковой бумаге с полимерной пропиткой, что сделает ее износостойкой. Другим нововведением станет QR-код, который будет содержать ссылку на страницу о художественном оформлении и защитных признаках банкноты.

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года.