В африканском заповеднике погибло более сотни бегемотов

В национальном парке "Бвабвата" в Намибии за последние две недели умерли 109 бегемотов. Причиной столь массового падежа животных специалисты считают вспышку сибирской язвы.

Первый мертвый бегемот был замечен на территории парка еще 1 октября. В течение следующих нескольких дней здесь обнаружили еще несколько десятков мертвых гиппопотамов.

Точно причина гибели животных пока не ясна, хотя ветеринары склонны считать ей сибирскую язву, вызванную обмелением рек. Помимо бегемотов, в данной местности были обнаружены и мертвые буйволы. Кроме этого, зоологи опасаются, что эпидемия может распространиться и на крокодилов, которые пожирают погибших животных.

Работники заповедника пытаются собрать и сжечь туши мертвых бегемотов. Кроме этого, они предупредили местных жителей, чтобы они ни в коем случае не употребляли мясо павших животных в пищу.

Всего на территории Намибии проживает около 1300 бегемотов, передает Вести.ру.