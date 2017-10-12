Ярославские меломаны украли светофор ради светомузыки

Прокуратура города Рыбинск утвердила обвинительное заключение по делу о нелепой краже светофора любителями светомузыки.

По данным прокуратуры Ярославской области, в конце апреля двое слегка нетрезвых молодых людей возвращались с дискотеки, которая проходила в поселке Песочное. На дороге Ярославль-Рыбинск на повороте в Песочное они наткнулись на светофор. Мигание разноцветных огней навело меломанов на мысль о светомузыке, и они решили украсть устройство.

Департамент транспорта региона оценил утраченное устройство в 15 тысяч рублей, на восстановление светофора было потрачено 65 тысяч рублей, передает newsru.com.

Уличенные в краже жители региона признали свою вину еще на стадии предварительного следствия. Они дали подробные показания и вернули разобранную на запчасти "светомузыку" владельцам. Наказание за их проступок определит Рыбинский городской суд.

В прокуратуре напоминают, что за подобное деяние грозит лишение свободы на срок до пяти лет.