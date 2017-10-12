Почти на уровне спутников мимо Земли пролетел астероид

Утром в четверг, 12 октября, в 08:40 над Антарктикой пролетел астероид 2012 TC4. Небесное тело диаметром примерно 15-30 метров, как ожидалось, пронеслось мимо Земли на удалении около 42 тысяч километров, согласно расчетам ученых. Это чуть больше одной десятой расстояния до Луны и немного выше орбит некоторых спутников связи.

Тем не менее достаточно близкий проход астероида дал исследователям проверить на практике возможности развивающейся глобальной сети наблюдений на Земле, сообщает newsru.com со ссылкой NASA.

"Десятки профессиональных телескопов по всему земному шару будут проводить наземные наблюдения от видимого до ближнего инфракрасного диапазона до радаров. Астрономы-любители могут провести еще больше наблюдений, но им будет очень сложно наблюдать за астероидом со своих задних дворов, поскольку текущие оценки заключаются в том, что он достигнет визуальной величины всего около 17 в самый яркий момент и будет очень быстро перемещаться по небу", - предупреждали в американском космическом агентстве.

Как объяснил Майкл Келли, ученый, участвующий в наблюдательной программе NASA's NEO, являющейся ключевым элементом работы Координационного бюро по обороне планеты в NASA, наблюдатели за астероидами использовали пролет 2012 TC4 мимо Земли для тестирования всемирной сети обнаружения и отслеживания астероидов. Таким образом ученые хотели оценить свою способность работать вместе в случае обнаружения потенциальной реальной угрозы воздействия такого небесного тела на планету.

Впрочем, согласно прогнозам, в ближайшие сто лет Земле не грозит столкновение ни с одним астероидом.