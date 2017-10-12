Андрей Малахов создал свою телекомпанию

Телеведущий Андрей Малахов зарегистрировал телекомпанию, в которой намерен работать генеральным продюсером. Об этом говорится на сайте журнала "СтарХит", который он возглавляет.

В уставном капитале телекомпании "ТВ Хит" Малахову принадлежит 50%. Вторая половина - у продюсера и медиаменеджера Александра Митрошенкова. Его телекомпании занимаются производством ряда программ для федеральных каналов, в том числе и "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Сообщается, что тележурналист станет генеральным продюсером компании "ТВ Хит", а обязанности ее генерального директора будет выполнять Александра Новикова, исполнительный продюсер "Трансконтинентальной МедиаКомпании", передает newsru.com.

В августе Малахов объявил об уходе с Первого канала и перешел на "Россию-1", где ведет проект "Андрей Малахов. Прямой эфир", похожий на его прежние ток-шоу. В конце октября он запускает игровое телешоу "Стена".

После ухода с Первого Малахов говорил, что хочет "расти, стать продюсером, человеком, который принимает решения". Он указывал, что на Первом канале ему запрещали обсуждать острые темы.