Полиция начала расследование против голливудского продюсера Харви Вайнштейна

Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Как сообщает AFP, дело касается событий 2004 года.

Актриса Люсия Эванс ранее рассказала The New Yorker, что в 2004 году Вайнштейн принудил ее к оральному сексу. По словам Эванс, это произошло в офисе продюсера, куда он пригласил ее поговорить о делах.

В начале октября The New York Times и The New Yorker, а затем и другие американские СМИ сообщили о многочисленных случаях сексуальных домогательств Харви Вайнштейна к голливудским актрисам. В частности, с обвинениями в адрес продюсера выступили Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Розанна Аркетт, Азия Ардженто и Мира Сорвино.

Об официальных обращениях актрис в полицию и суд ничего не сообщалось, отмечает meduza.io.

В связи с выдвинутыми обвинениями Харви Вайнштейна уволили из компании Weinstein Co., которую он создал вместе с братом. Жена продюсера заявила, что уходит от него. Британская академия кино и телевидения (BAFTA) приостановила членство Вайнштейна.