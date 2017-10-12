Служба 112 будет подчиняться МВД

Единая экстренная служба 112, внедряемая в Молдове, будет подчиняться министерству внутренних дел.

Это предусмотрено в законопроекте, разработанном правительством. В нем указывается, что служба является юридическим лицом, организованным и работающим в соответствии с постановлением исполнительного органа, передает noi.md.

Глава службы 112 также будет назначаться правительством, пишет deschide.md. Служба 112 - это единый пункт приёма экстренных звонков. В Молдове её будут тестировать весь текущий год, а в эксплуатацию сдадут примерно в середине 2018 года.

На данный момент в интернете уже запущен сайт www.112.md. На сегодняшний день в Молдове работают четыре номера экстренной помощи: Пожарная служба – 901, Полиция – 902, Скорая помощь – 903, Аварийная газовая служба – 904.

