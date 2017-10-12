Составлен список самых опасных городов в мире

Пакистанский Карачи оказался самым опасным в мире городом. Об этом говорится в исследовании The Economist. Населенный пункт набрал 38,77 балла из 100 возможных.

Издание подчеркивает, что при составлении рейтинга учитывались такие параметры, как личная безопасность, цифровая безопасность, безопасность для здоровья и безопасность инфраструктуры.

Второе место рейтинга занял Янгон (Мьянма, 46,47 балла), третье — столица Багладеш Дакка (47,37 балла). Также в десятку лидеров вошли Джакарта, Хошимин, Манила, Каракас, Кито, Тегеран и Каир.

Самыми безопасными в мире признаны Токио (89,8 балла), Сингапур (89,64 балла) и Осака (88,87 балла), передает korrespondent.net.