Интерпол не смутили претензии властей США к "Касперскому"

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и "Лаборатория Касперского" подписали новое соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с киберпреступностью. Первое такое соглашение они заключили в 2014 году.

С тех пор, отмечается в сообщении Интерпола, специалисты "Лаборатории Касперского" регулярно делились информацией о новых киберугрозах с правоохранительными органами стран, входящих в организацию.

Так, эксперты "Лаборатории Касперского" участвовали в операциях по ликвидации ботнетов - сетей зараженных компьютеров, которыми можно управлять дистанционно без ведома владельцев, отметили в Интерполе.

В сентябре министерство внутренней безопасности США объявило, что продукция "Лаборатории Касперского" может быть использована российскими властями для доступа к правительственным документам, и обязало все госучреждения отказаться от нее в течение трех месяцев.

По информации газеты New York Times, власти США приняли такое решение после того, как израильские спецслужбы выяснили, что с помощью софта "Лаборатории Касперского" Россия смогла получить доступ к данным Агентства национальной безопасности (АНБ).

В "Лаборатории Касперского" называют подозрения в кибершпионаже "очередным примером ложных обвинений". Сооснователь и генеральный директор компании Евгений Касперский заявил, что США "просто бьют по всему российскому". Лаборатория, по его мнению, стала "жертвой борьбы политических сил", передает ВВС.