Российскую "фабрику троллей" заподозрили в разжигании протестов через Pokemon Go

Телеканал Си-эн-эн заявил, что российская "фабрика троллей" пыталась использовать популярную мобильную игру Pokemon Go с целью разжигания протестных настроений среди афроамериканцев.

В материале телеканала уточняется, что речь идет о кампании в защиту прав афроамериканцев Don't Shoot Us ("Не стреляйте в нас"). Си-эн-эн утверждает, что она была запущена из России через соцсети и популярную игру Pokemon Go.

Кампания направлена на привлечение внимания американской общественности к случаям полицейского произвола в США по отношению к афроамериканцам. За ее созданием, утверждает Си-эн-эн, стояло российское "Агентство интернет-исследований", известное также как "фабрика троллей".

По информации канала, все связанные с кампанией Don't Shoot Us аккаунты в Facebook, Instagram и Twitter сейчас заблокированы, однако ее канал в сервисе YouTube по-прежнему существует.

Через этот канал журналисты узнали об объявленном в 2016 году конкурсе с игрой Pokemon Go. Участникам конкурса надо было ловить покемонов в тех местах, где полицейские применили оружие против чернокожих, напоминает ВВС.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова лаконично прокомментировала утверждения журналистов.

"Исходя из логики Си-эн-эн, афроамериканцы определяются со своей гражданской позицией, играя в покемонов. Вот так бездарно телеканал объяснил возникновение расовых проблем в современной Америке", - написала Захарова на своей странице в "Фейсбуке".

О Санкт-Петербургской фирме "Интернет-исследования", которую называют "фабрикой троллей", стало известно в 2015 году. Бывшая сотрудница агентства Людмила Савчук подала на организацию в суд, заявив, что работала в ней "троллем", то есть писала за деньги комментарии определенного содержания под постами в соцсетях.