Тем не менее, числе детей с лишним весом в нашей стране растет. По данным Национального центра менеджмента в здравоохранении, в прошлом году было зарегистрированно 3 800 случаев детского ожирения - на 260 больше, чем годом ранее.



Самые высокие показатели ожирения среди девочек зарегистрованы на Мальте - более 11%, а среди мальчиков в Греции - почти 17%.



Мировые лидеры по этому показателю - Полинезия и Микронезия. Затем - страны с высоким уровнем доходов: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Ирландия и Великобритания.



Авторы исследования отмечают, что за последние 40 лет число детей с ожирением увеличилось более чем в 10 раз. Такая динамика устойчива в странах с низким и средним уровнем доходов. По мнению экспертов, распространению ожирения способствует активная реклама фастфуда и высокие цены на качественные продукты питания.