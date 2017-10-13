В сёлах Томай и Баурчи ремонтируют главные дороги

В сёлах Томай и Баурчи идёт ремонт главных дорог. Закончить работы обещают к зиме.

Протяжённость центральной улицы в селе Томай - 600 метров. Дорогу, на которой расположены больница, мэрия, почта, аптека, школа и церковь не ремонтировали с 1960 года. К восстановлению главной артерии приступили в прошлом месяце. Дорожники уже успели снять старый асфальт и залатать все ямы.



Стоимость работ - 150 тысяч долларов. 70 - выделили местная мэрия и администрация Гагаузии, остальные средства предоставили из европейских фондов.



Восстанавливают и главную дорогу в селе Баурчи, протяжённость которой 700 метров. Обойдётся ремонт в 133 тысячи долларов. По словам вице-мэра села, последний раз улицу ремонтировали примерно 40 лет назад.



Ремонт дорог проводят в рамках программы социально-экономического развития Гагаузии и Тараклии. В этом году на средства Евросоюза реализовали 40 проектов общей стоимостью три миллиона евро.