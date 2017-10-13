Отмечается, что плохая экология остается основной причиной смерти, несмотря на улучшение качества воздуха. EEA заявляет, что мелкодисперсные частицы, которые проникают в легкие или кровеносные сосуды, приводят к смерти примерно 428 тысяч человек ежегодно. Также, по данным агентства, около 82% городского населения Европы подвержено воздействию ультрадисперсных частиц.

В EEA добавили, что преждевременная смерть наступает и из-за загрязняющих воздух двуокиси азота и приземного озона, передает РИА Новости.