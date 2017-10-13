"Мы зафиксировали землетрясение в КНДР в 16.41 UTC (19.41 мск — ред.) магнитудой 2,9, оно произошло на глубине 5 километров. В этом же районе было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5 29 сентября, как раз после проведения испытаний КНДР. Сейсмологи США подтвердили факт сейсмособытия, но не говорят достоверно, было ли это землетрясение", — сообщил представитель Регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами.

По его словам, в приграничном с КНДР Приморье сейсмособытие не ощущалось — слишком маленькая магнитуда.

Камчатскими сейсмостанциями землетрясение не было зарегистрировано.