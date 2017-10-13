Генеральный директор южнокорейского технологического гиганта Samsung Electronics Квон О Хьюн объявил об отставке.
Высокопоставленный менеджер объяснил свое решение тем, что в условиях "беспримерного кризиса" настало время дать новый старт компании, которую должно возглавить новое руководство.
Именно Квон считается человеком, который заложил основу направления Samsung Electronics по производству чипов памяти.
Ожидается, что гендиректор сможет покинуть свой пост после завершения своего трудового контракта, который заканчивается в марте следующего года, передает korrespondent.net..
В августе окружной суд в Сеуле приговорил фактического главу южнокорейского концерна Samsung Ли Чжэ Ена к пяти годам лишения свободы.
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ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
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авторы DW