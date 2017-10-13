Больше 30 человек погибли и около 900 пропали в результате пожаров в Калифорнии

В результате лесных пожаров в Северной Калифорнии погиб по меньшей мере 31 человек, около 900 считаются пропавшими без вести. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает Reuters со ссылкой на данные местной полиции.

По данным чиновников, некоторые люди сгорели, когда спали, и не заметили, как начал гореть их дом, а у некоторых оставались считанные минуты, чтобы покинуть здание. Также сообщается, что из-за сильного ветра из строя вышли сотовые вышки, поэтому местные власти не могли оперативно предупредить людей об опасности. Отмечается, что 31 человек – наибольшее число жертв пожаров в Калифорнии в новейшей истории. До этого самым смертоносным пожаром в Калифорнии считался пожар в парке Гриффит в Лос-Анджелесе в 1933 году, когда погибли 29 человек, передает korrespondent.net.

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