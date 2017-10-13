На членов совета директоров КБ "Victoriabank" наложен штраф

Штраф на 500 тысяч леев: один из крупнейших банков страны Молдовы попал под санкции Нацбанка. Исполнительный комитет Национального банка Молдовы принял решение наложить штраф на членов совета директоров КБ "Victoriabank" АО, находящихся на этих постах в период проводимой в финучреждении проверки.

Общая сумма штрафов составляет 496 тысяч 71 лей.

Решение было принято по итогам комплексного контроля, проводимого в этом банке, в рамках которого были выявлены ряд нарушений закона о финансовых учреждения, нормативных актов Нацбанка и закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В частности, банк не соблюдал пруденциальные требования, касающиеся кредитной деятельности, валютных правил, концентрации рисков, классификации активов и т.д.



