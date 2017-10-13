Пьяный водитель убил трех старушек на лавочке в Одесской области

В селе Виноградовка Болградского района Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три женщины. Об этом вечером 12 октября сообщает пресс-служба полиции области на своей странице в Facebook.

Отмечается, что 47-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 2106, не справился с управлением и наехал на сидящих на лавочке возле дома трех жительниц села, 1934, 1940 и 1942 года рождения.

Две женщины от полученных травм скончались на месте происшествия, другая потерпевшая была доставлена в больницу, где впоследствии также скончалась, передает korrespondent.net.

Предварительно установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.