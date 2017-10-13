Траян Бэсеску провел встречу с русскоязычными журналистами

Экс-президент Румынии, почетный председатель «Партии национального единства» Траян Бэсеску решил расширить границы своего электората и выйти на русскоязычную аудиторию. Вечером 12 октября он провел встречу с русскоязычными журналистами, чего не делал в последние годы ни один молдавский политик с правого фланга, передает newsmaker.md

Бэсеску всячески подчеркивал свою открытость, настаивал на том, чтобы модератор дискуссии говорил на русском и не преминул подчеркнуть, что у некоторых молдавских политиков не хватает смелости для подобного диалога.

Встреча прошла в столичном отеле Radisson Blu и по настоянию Бэсеску транслировалась онлайн. Организовал и модерировал дискуссию основатель пресс-клуба «Социальный резонанс» Артур Ефремов.

Анонс о предстоящей встрече растиражировали многие румыноязычные СМИ. Информация подавалась, как сенсационно-скандальная. Тональность сообщений была примерно следующей: Бэсеску возвращается в Кишинев, чтобы встретиться лицом к лицу с русскоязычной прессой, его ждет жесткая дискуссия. Новостью активно делились коллеги Бэсеску по «Партии национального единства».

Во встрече приняли участие не только журналисты. Среди пришедших оказались адвокаты, политологи, гражданские активисты, представители Совета гражданского общества при президенте.

Всех пришедших в Radisson Blu, как и жителей Сорок во время встречи с Бэсеску на минувших выходных, ждал сюрприз — спецвыпуск журнала VIP-magazin. В нем лишь два интервью — с Траяном Бэсеску и с исполнительным председателем «Партии национального единства» (Partidul unitatii nationale — PUN) экс-министром обороны Анатолом Шалару.

Собравшиеся, впрочем, интервью не читали. Член общественного совета при президенте Федор Гелич что-то рассказывал своему собеседнику про Сталинград, кто-то убеждал приятеля, что униря уже близко, а кто-то уверял, что не быть ей во веки вечные.

Когда улыбающийся Бэсеску вошел в зал, какая-то часть присутствующих устроила овацию. Складывалось впечатление, что начался спектакль: главный актер идет к сцене и его приветствуют поклонники. Журналисты, к слову, никогда не встречают и не провожают овациями интервьюируемых.

Дело в том, что на встречу «лицом к лицу» с русскоязычными журналистами Бэсеску пришел с группой поддержки из PUN, занявшей в основном задние ряды. Во время дискуссии они откликались на все шутки Бэсеску и хлопали, когда экс-президенту удавалось особенно удачно, на их взгляд, ответить.

Впрочем, Бэсеску держался очень уверенно и дружелюбно. На ремарку ведущего, что его ожидает разговор «на ножах», бывший президент Румынии предложил беседовать по-приятельски. Он также отметил, что посчитал своим долгом пообщаться с русскоязычными журналистами Молдовы.

Экс-президент предупредил, что такого рода встреча первая, но не последняя. В планах Бэсеску, по его же словам, общаться с представителями русскоязычных СМИ до тех пор, пока он не убедит последних в необходимости объединения Республики Молдова с Румынией.

В какой-то момент от даже прервал Ефремова, задававшему ему вопросы на румынском. В день, когда львиная доля пользователей румыноязычного сегмента соцсетей обзывала депутата от Партии социалистов Елену Хренову «русской свиньей» за то, что она попросила на заседании парламента задавать ей вопросы на русском, Бэсеску рекомендовал модератору говорить на русском. «Так как важнее, чтобы аудитория понимала», — уточнил он. (В зале был обеспечен синхронной перевод на румынский и русский — NM)

Месседж Бэсеску был идентичен тому, что он продвигал на встречах с гражданами республики в регионах в эти выходные, а именно: евроинтеграция Молдове не светит, безопасность и благосостояние граждан обеспечит только униря.

Говорил бывший президент Румынии не только о стоимости объединения и экономических проблемах, но и о менталитете: «У нас есть огромная психологическая проблема. И в левобережье Прута (так он называет Молдову — NM) и в Румынии. Это пережиток советских и коммунистических времен, граждане еще не понимают, что только они ответственны за свою собственную жизнь», — пояснил он.

Бэсеску с сожалением отметил, что по обе стороны Прута люди по-прежнему надеются на государство и его же винят в своей плохой жизни. И это, по его мнению, опасное мировозрение.

Отвечая на вопрос, кто опаснее для Молдовы — президент Игорь Додон или лидер Демпартии Влад Плахотнюк, почетный председатель PUN ответил так: «Додон, по крайней мере, искренен».

Далее последовала неожиданная ремарка от ведущего. «В последнее время складывается ощущение, что Траян Бэсеску начал бояться амбициозных женщин», — сказал Ефремов.

Бэсеску пришел в замешательство и попросил раскрыть скобки. Ведущий объяснил, что речь шла о лидере партии «Действие и солидарность» Майе Санду, которую Бэсеску в последнее время особенно критиковал.

Экс-президент в очередной раз сказал, что никаких проблем с Санду у него нет, кроме того, что она шокировала его своим «отношением к собственной стране» в Вильнюсе (Санду жестко раскритиковала власти Молдовы — NM). «Но если бы она сейчас баллотировалась против Додона, я бы ее снова поддержал», — заверил Бэсеску

Дискуссия прервалась, когда модератор зачитал SMS-сообщение, которое получил во время прямого эфира —по его словам, от одного из лидеров ДПМ. «Бэсеску сошел с ума от провинциального внимания молдавских журналистов к его персоне», — зачитал ведущий, не назвав имя отправителя.

Бэсеску назвал это «некорректной интерпретацией происходящего», но добавил, что ссориться с анонимом не желает.

Перешли к вопросам из зала. Большинство из них сводились к тому, что униря недопустима, и говорить о ней на территории Молдовы — возмутительно.

Первый же вопрос начался с замечания о том, что Бэсеску в Молдове находится в гостях. «Вы приехали в чужую страну и агитируете за ликвидацию ее государственности. Что бы вы сказали, если бы кто-то из Венгрии приехал к вам и проводил подобную агитацию?» — поинтересовался историк Борис Шаповалов.

«В Трансильванию приезжает много венгерских политиков, которые говорят об автономии Секейского края и никто их не арестовывает. В Румынии каждый имеет право высказывать свою точку зрения, как и у вас, согласно Конституции», — ответил Бэсеску

Председатель комиссии общественного контроля Совета гражданского общества при президенте Федор Гелич сообщил Бэсеску, что изначально был настроен «агрессивно», потому что бывший румынский президент оскорбил его президента Додона (главу молдавского государства Гелич называет не иначе как «мой президент»).

«Но так как вы ведете себя галантно, захотел вам сообщить, что я — унионист...» — заявил Гелич и выдержал паузу, видимо ожидая реакции Бэсеску. Но лицо экс-президента не выражало особых эмоций.

Гелич, к слову, в 2015 году действительно выступал за унирю, заявляя, что у граждан Молдовы есть такое же право на объединение с Румынией, как у немцев. То есть говорил примерно то же самое, что сегодня продвигает Бэсеску.

Однако спустя два года Гелич изменил свое мнение. Теперь по геополитическим вопросам он советуется с тещей, о чем и посчитал нужным сообщить бывшему румынскому президенту. «Тещина теория», по его словам, заключается в необходимости присоединить к РМ румынскую Молдову, юг Украины и Прикарпатье. «Когда восстановим прежние границы молдавского государства, подумаем — объединяться дальше или нет», — объяснил Гелич.

Бэсеску в ответ рассмеялся и просил передать теще, что она не права: «Конечно, Бессарабия большая, но, согласно заключительному Хельсинскому акту, нельзя проводить насильственное изменение границ — только путем соглашения и принятия политических решений двумя сторонами. Вряд ли удастся договориться с Украиной по этому вопросу», — сказал он.

Гелич не унимался: он заявил, что с «ридной Украиной» договорится сам и требовал ответа о территории по ту сторону Прута.

«Так объединяйтесь с нами, с нашей территорией, которую мы тоже называем Молдовой», — предложил Бэсеску.

«Нее-е-е, нее-е-е», — кричал со своего места Гелич. Но микрофон ему больше не дали, и на этом его представление завершилось.

Перешли к реальным вопросам. Бэсеску спросили, что делать с Приднестровьем. Он заявил, что Румыния должна исходить из постулата, что объединение с Республики Молдова предполагает включение всей ее международно признанной территории, включая Приднестровье.

«Но Румыния не должна забывать, что ее граница проходила по Днестру. Если Кишинев и Бухарест придут к единому мнению об объединении, то Приднестровье будет предметом переговоров с Россией и Украиной», — заявил он.

Журналист РТР-Молдова Светлана Деревщикова поинтересовалась, почему Бэсеску полагает, что ЕС допустит расширение своих границ за счет унири, если тот же Брюссель не готов их расширять путем евроитеграции Молдовы.

«Румынии и Молдове не смогут отказать, если будет принято решение обеими сторонами — либо путем проведения референдума в обоих государствах, либо посредством голосования в парламенте. Не смогут отказать по одной причине — есть прецедент объедения Германии», — не сомневается Бэсеску.

Говоря о своих партнерах в Молдове, Бэсеску уверял, что к ним относятся только его коллеги по партии «Национального единства» — Анатол Шалару, Ана Гуцу и Константин Кодряну.

На вопрос NM, с кем бы он вошел в коалицию и сформировал парламентское большинство — с ДПМ или партиями «Действие и солидарность» и «Платформой Достоинство и правда», которые не согласны на альянс с демократами, — Бэсеску отвечать отказался.

«С учетом моего политического опыта скажу вам, что не отвечу на этот вопрос», — заявил, широко улыбаясь, Бэсеску.

В завершение встречи Бэсеску не преминул отметить, что в отличие от многих молдавских политиков готов общаться со всеми. «Сочувствую политикам, которым не хватает смелости пообщаться с вами», — подчеркнул он. (Основатель клуба сказал NM, что приглашал на подобную встречу Майю Санду, Андрея Нэстасе, Дорина Киртоакэ и Михая Гимпу, но они не шли на контакт)

«И мне говорили: „как ты согласился, тебя там порвут“», — продолжил Бэсеску. Он добавил, что только подобные дискуссии могут помочь понимать друг друга и предположил, что ему «понадобится еще десять подобных встреч», чтобы донести все, что ему есть сказать,сообщает point.md