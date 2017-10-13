В Бельцах открылось почетное консульство Чехии

Почетное консульство Чехии открылось накануне в Бельцах. В церемонии его открытия участвовали замминистра иностранных дел и европейской интеграции Лилиан Дарий и его чешский коллега Якуб Дюрр.

Как передает Инфотаг, почетным консулом Чехии стал бизнесмен, советник Муниципального совета Кишинева Михай Чебан, который выразил уверенность, что "открытие консульства будет способствовать укреплению двусторонних отношений".



Как сообщила пресс-служба МИДЕИ Молдовы, в этот же вдень в Кишиневе прошел очередной раунд межминистерских молдо-чешских консультаций на уровне замминистров иностранных дел. Лилиан Дарий и Якуб Дюрр обсудили вопросы двусторонних отношений, региональной безопасности, европейских дел, подчеркнув стремление к активизации сотрудничества в различных областях.



Замглавы МИД подтвердил приверженность правительства РМ к реализации в полной мере повестки дня реформ, исходящих из Соглашения об ассоциации с ЕС и выразил благодарность чешским властям за оказываемую поддержку.



Якуб Дюрр высоко оценил отношения между двумя государствами, подчеркнув готовность чешского правительства и впредь поддерживать Молдову в реализации структурных реформ и достижении целей европейской повестки дня. Он приветствовал усилия молдавских властей по приднестровскому урегулированию и нахождению решения на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Молдовы, с предоставлением специального статуса приднестровскому региону.