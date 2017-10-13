Газопровод Унгены-Кишинев сдадут в эксплуатацию до конца 2018 года

Газопровод Унгены-Кишинев будет сдан в эксплуатацию до конца 2018 года. Об этом заявил накануне министр экономики Румынии Георге Шимон на встрече в Бухаресте с молдавским коллегой Октавианом Калмыком.

Как передает Инфотаг Шимон отметил, что румынский оператор по транспортировке газа Transgaz откроет в ближайшее время представительство в Кишиневе, чтобы оперативно решать все вопросы, возникающие в ходе реализации проекта.



Вице-премьер Октавиан Калмык также выразил надежду на завершение строительства в 2018 г. Он договорился с румынским коллегой совместно обратиться к европейским институтам с просьбой об увеличении финансирования проекта на 10 млн. евро.



Собеседники высказались за реализацию проекта взаимоподключения электроэнергетических систем двух стран, на что потребуется порядка 300 млн. евро, из которых 40 млн. поступит в виде гранта от ЕС.



В ходе визита в Бухарест Калмык принял участие в заседании молдо-румынской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором обсуждались вопросы взаимодействия в различных областях, в том числе промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте.



Также была достигнута договоренность о начале в 2018 г. строительства в Румынии водопровода Яссы-Мэрэшешть, который обеспечит питьевой водой и пять сел Молдовы.