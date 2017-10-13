Серия ограблений церквей в районе Бассарабяска

В районе Бассарабяска воры под покровом ночи нагрянули в три церкви.

Из святой обители в селе Садаклия преступникам удалось украсть 14 тыс. леев. Кроме того, воры попытались войти в дом священника, но сбежали увидев, что хозяева дома.

В церквях сел Иордановка и Карабетовка злоумышленники взломали двери. Дела расследует Инспекторат полиции Бассарабяска.

Злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа в размере до 70 тыс. леев или лишение свободы сроком на 4 года.