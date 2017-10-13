Инспекторы оштрафовали более 100 пешеходов

120 недисциплинированным пешеходам выписали штрафы в размере от 150 до 300 леев в ходе операции "Пешеход". В то же время, старики, перешедшие дорогу в неположенном месте, получили предупреждения.

По статистическим данным Нацинспектората патрулирования, в первые 9 месяцев этого года на дорогах страны произошло 633 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 72 человека погибли, 564 - получили травмы. В то же время, 254 аварии произошло по вине пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте, что привело к 37 погибшим и 210 раненым.

Операция проводилась в рамках мероприятия «Неделя дорожной безопасности» и нацелена на предотвращение участия пешеходов в дорожно-транспортных происшествиях, сообщает noi.md.