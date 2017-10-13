Издание отмечает, что LG Display сформировала команду по разработке сгибающегося OLED-экрана для новой модели iPhone. Кроме того, LG Innotek начала проектировать печатную плату, которую планируют сделать одновременно гибкой и устойчивой.

Сообщается, что Samsung, скорее всего, выпустит подобный смартфон в следующем году, в то время как Apple сможет запустить производство гибких экранов только в 2020-м.

Samsung — эксклюзивный поставщик OLED-экранов для новых iPhone X. Чтобы снизить зависимость от конкурента и избежать утечек, Apple начала наращивать партнерство с LG Display, которая уже приступила к производству OLED-экранов, отмечает РИА Новости.