БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Хорошо пойдут дела на бирже.

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