Две сотни собак в Тверской области незаконно усыпили ради прибыли

В Тверской области РФ администрация приюта убивала собак на основании незаконных справок. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данному факту расследуется уголовное дело о жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель (часть 2 статьи 245 УК РФ). «Производятся допросы должностных лиц указанных организаций, изымается соответствующая документация, производятся осмотры документов и мест происшествий», — отмечено в тексте.

Как предполагают в СКР, должностные лица одной из компаний, занимающейся по контракту отловом и содержанием безнадзорных собак в приюте на территории поселка Рамешки, решили повысить прибыль, сэкономив на уходе и питании животных.

Коммунальщики получали незаконные заключения о состоянии собак и на их основании с 1 марта по 2 сентября умертвили в общей сложности 205 питомцев, передает Лента.ру.