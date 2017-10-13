Павел Филип отрицает антироссийские настроения

Противостояние президента Игоря Додона с парламентским большинством и правительством обостряется с каждым днем. Ни правительство, ни парламент не разрабатывают и не принимают антироссийские законы. Такое заявление сделал премьер-министр Молдовы Павел Филип, комментируя заявление президента Игоря Додона, который на встрече с Владимиром Путиным в Сочи заверил, что не подпишет ни один антироссийский закон, даже если парламентское большинство проголосует за него повторно. "Ни правительство, ни парламент не разрабатывают и не принимают антироссийские документы или законы, как и законы против какого-либо государства в целом. Все, что мы делаем, и все законодательные акты, которые мы утверждаем, в интересах нашей страны, потому что, в первую очередь, мы заботимся о гражданах Молдовы", — сказал Филип.

Противостояние президента Додона с парламентским большинством и правительством обостряется с каждым днем.



Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует законодательные инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов. В конце сентября депутаты повторно проголосовали за законы, которые ранее отклонил Додон, и отправили их на повторное рассмотрение президенту. Пока молдавский лидер не высказался по поводу этих документов.





С начала года правительством и парламентским большинством была принята череда антироссийских мер, среди которых высылка пятерых российских дипломатов, отказ во въезде в страну российским артистам, культурным деятелям и журналистам, объявление персона нон грата в республике вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

Кроме того, Демпартия, которой принадлежит парламентское большинство, выступила с инициативой о запрете на вещание информационных, аналитических телепередач телеканалов стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (в их число входит и Россия).





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