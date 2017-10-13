РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

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