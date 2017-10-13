В ролике видно, как сотрудник американской почтовой службы, проезжая по пустым улицам, кладет письма в несгоревшие ящики. Дома и машины в одной части города полностью уничтожены.

В середине видео почтальон проезжает по улице, на одной стороне которой все полностью выгорело, тогда как на другой, напротив, все постройки остались нетронутыми.

По последним данным, в результате пожара в Калифорнии погиб 31 человек. Уничтожено более 3,5 тысяч зданий. Несколько сотен человек считаются пропавшими без вести, передает РИА Новости.