Его предоставление ЕС обусловил целым рядом требований. Как сообщил сегодня глава правительства, 10 из 28 условий наша страна выполняет с опережением сроков.



"Чтобы получить первый транш, запланированный на этот год, нужно выполнить 10 условий, и мы, фактически, их выполнили. Остались ещё четыре, но они уже в работе. Парламент одобрил соответствующие законопроекты в первом чтении", - сказал премьер-министр Павел Филип.



Утверждения СМИ, что Молдова не выполнила условия для получения денег, Павел Филип назвал выдумками. Он отметил, что в нынешнем году при внесении поправок в госбюджет не пришлось использовать макрофинансовую помощь. Сборы в госказну превысили четыре миллиарда леев, а это больше запланированного.



В общей сумме помощи ЕС 60 миллионов евро - это кредит, а 40 миллионов - грант.