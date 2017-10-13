Из-за отравления угарным газом в больницу попали четверо детей

Четверо детей госпитализированы с отравлением угарным газом.

Как сообщила пресс-секретарь Службы гражданской защиты Лилиана Пушкашу, первый инцидент произошел в селе Доброжя Ноуэ, Сынжерейского района. Двоих детей в возрасте 6 и 8 лет госпитализировали.

«Скорее всего, дети надышались угарным газом после того, как пламя в печи погасло. Дети госпитализированы в Муниципальную больницу Бельц, а обстоятельства инцидента расследуются», - рассказала Пушкашу.

Еще двое детей - девочка 7 лет и ее 10-летний брат - также были госпитализированы из-за отравления угарным газом. Инцидент произошел вчера утром в муниципии Бельцы.

По словам Лилианы Пушкашу, со следующего понедельника в стране стартует кампания по предупреждению рисков, связанных с остающимся без присмотра огнем и самодеятельными отопительными системами.

«Пожарные проведут проверочные рейды, направленные на предупреждение пожаров, и призывает граждан соблюдать рекомендации спасателей. Они напомнят гражданам правила пользования печным отоплением», - отметила Пушкашу.

По данным Службы гражданской защиты, с начала года на территории Молдовы произошло 1249 пожаров, в результате которых погибли 55 человек, среди которых 4 детей, передает Молдпрес.