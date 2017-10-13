Правительство и парламент собрались на совместное заседание

Члены кабмина и депутаты собрались сегодня на совместное заседание, которое было организовано в целях синхронизации повесток дня и приоритетов на последующий период. Заседание проходило под председательством спикера парламента Андриана Канду и премьер-министра Павла Филипа.

«Наша задача – убедиться в действенности принятых нормативно-правовых актов и выполнить Дорожную карту приоритетных реформ, а также Законодательный план внедрения положений Соглашения об ассоциации РМ-ЕС. Постоянными комиссиями был разработан план проведения парламентских слушаний, а на следующем заседании Постоянного бюро этот документ будет утвержден», - отметил председатель парламента.

Спикер отметил, что на заседании также обсуждались 11 задолженностей из 100 действий по плану, запланированных для выполнения до конца нынешнего года. К ним относится и назначение руководства Национального агентства по неподкупности. Вместе с тем, Андриан Канду потребовал соблюдения сроков утверждения законов, с учетом процедуры рассмотрения в парламенте, и призвал министров более тесно общаться с членами профильных парламентских комиссий, передает Молдпрес.

Премьер Павел Филип отметил, что заседания в подобном формате способствуют процессу модернизации Республики Молдова в контексте международных соглашений и принятых обязательств. Глава правительства подчеркнул, что в следующем месяце будет инициирована процедура пересмотра Национального плана мер по внедрению положений Соглашения об ассоциации РМ-ЕС до 2019 года, отметив, что очень важно сохранить темп данного процесса.

«В первом семестре нынешнего года мы выполнили 67% плана деятельности».

Премьер также сделал и некоторые уточнения относительно макрофинансовой помощи в размере 100 млн. евро от Европейского союза, для чего Молдова должна выполнить 28 условий. «Чтобы получить первый транш финансирования, мы должны выполнить 10 условий, из которых последние четыре находятся на стадии реализации», - заключил Филип.

Председатели парламентских комиссий и члены кабмина обсудили продвижение процесса внедрения Дорожной карты приоритетных реформ на второе полугодие текущего года, Законодательный план внедрения положений Соглашения об ассоциации РМ-ЕС на 2017 год и проанализировали выполнение обязательств в отношении Международного валютного фонда, а также наметили приоритеты совместной деятельности парламента и правительства.