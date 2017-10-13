Француженку заподозрили в организации изнасилования собственных детей

Судебные следователи французского города Анже на западе страны начали расследование в отношении 56-летней женщины, которая подозревается в организации изнасилования своих детей. Об этом сообщает Ouest France.

Всего у подозреваемой семеро детей. Три дочери дали свидетельские показания, в которых утверждают, что их мать в середине 1990-х годов заставляла их вступать в сексуальные отношения с ее любовником и его братом. Девочкам на тот момент не исполнилось 15 лет.

Они также заявили, что регулярно подвергались изнасилованиям со стороны маминых «друзей». Организатором этих преступлений они считают свою родительницу.

Несмотря на коллективное заявление, матери до сих пор удалось избежать уголовного преследования. Согласно французскому законодательству, у нее особый статус в деле: она проходит как свидетель, который, возможно, мог быть соучастником преступления, передает Лента.ру.