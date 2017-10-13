Появилась помада цвета слез русалки

Американский бренд Too Faced выпустил помаду La Crème в оттенке «Слезы русалки».

Это было сделано после ошеломительного успеха такой же помады и теней в оттенке «Слезы единорога». Основатель и исполнительный директор компании Джеррод Бландино (Jerrod Blandino) в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотографию с еще двумя новыми цветами «Слезы феи» и «Слезы ангела».

«Будьте готовы плакать слезами счастья!» — прокомментировал фотографию Бландино. Официальная дата выхода новых средств неизвестна, но Бландино поставил хештег #spring18 (весна 2018 года), намекнув на возможное время выпуска косметики, отмечает Лента.ру.