В огненной ловушке: супруги спаслись от лесного пожара в бассейне соседского дома

Семейная пара из калифорнийского города Санта-Роза смогла пережить уничтоживший их квартал лесной пожар, проведя несколько часов в бассейне во дворе их соседей.

Супруги Паско, 65-летняя Джен и 70-летний Джон, не успели вовремя эвакуироваться из своего дома в ночь на 9 октября, потому что огонь от бушевавшего в районе пожара распространился на их квартал слишком быстро, сообщает New York Post.

Когда супруги наконец решили уехать, все дороги вокруг их дома уже были уже отрезаны огнем. Не найдя другого выхода, Джен и Джон приняли решение спрятаться в бассейне, находящемся во дворе соседнего дома.

Им пришлось провести в воде около шести часов, постоянно ныряя, чтобы избежать убийственной жары от огня. К счастью, бассейн был всего 1,2 метра глубиной, поэтому супругам не пришлось предпринимать усилий, чтобы держаться на воде. Лица при нахождении над водой Джон и Джен прикрывали мокрыми футболками.

Когда огонь наконец утих, выяснилось, что все дома в округе полностью сгорели. Расплавились даже личные вещи супругов, которые они сложили на край бассейна, передает Вести.ру.

"Мы ушли оттуда, взявшись за руки", — рассказал Джон.

Жертвами лесных пожаров в Калифорнии уже стали 31 человек, более 100 американцев были госпитализированы. Стихия уничтожила в штате более 3500 домов и построек.