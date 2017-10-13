Пермские лыжники и биатлонисты тренируются на кладбище

Пермские биатлонисты и лыжники вынуждены тренироваться на кладбище.

Лыже-роллерная трасса была построена еще в советское время и сейчас пришла в негодность. Но поскольку готовиться к соревнованиям спортсменам надо, то приходится заниматься на дорогах возле Северного кладбища или у стройки крематория.

Других безлюдных трасс с хорошим покрытием в Пермской области нет, передает Вести.ру.

Несколько лет назад власти обещали оборудовать лыжную трассу в Балатовском парке, однако спортсмены считают, что это не самое удачное место, поскольку на территории нет перепадов высот и много людей.