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СМИ: в Кот-д'Ивуаре разбился украинский грузовой самолет
// фото: twitter.com/BlankoGbich
13:52, 14 Oct 2017
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Грузовой самолет украинской компании потерпел крушение после взлета из аэропорта в Кот-д'Ивуаре, сообщает новостной портал Koaci со ссылкой на источники в силах безопасности.

По предварительным данным, самолет вылетел из аэропорта Абиджана около 8.30 по местному времени (11.30 мск) с грузом для французской армии, однако вскоре упал в море.

Обломки самолета постепенно вынесло на берег, в районе начаты поисково-спасательные работы. О возможных жертвах и причинах катастрофы пока не сообщается, отмечает РИА Новости.




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