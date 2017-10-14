СМИ: в Кот-д'Ивуаре разбился украинский грузовой самолет

Грузовой самолет украинской компании потерпел крушение после взлета из аэропорта в Кот-д'Ивуаре, сообщает новостной портал Koaci со ссылкой на источники в силах безопасности.

По предварительным данным, самолет вылетел из аэропорта Абиджана около 8.30 по местному времени (11.30 мск) с грузом для французской армии, однако вскоре упал в море.

Обломки самолета постепенно вынесло на берег, в районе начаты поисково-спасательные работы. О возможных жертвах и причинах катастрофы пока не сообщается, отмечает РИА Новости.