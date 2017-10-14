Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет заверять конгресс в том, что ядерная сделка с Ираном соответствует американским интересам. Он призвал конгресс выдвинуть Ирану дополнительные условия дальнейшей приостановки санкций.
По соглашению, подписанному администрацией Обамы в 2015 году, президент США каждые три месяца удостоверяет конгресс в том, что оно по-прежнему соблюдается и соответствует национальным интересам страны, и рекомендует продолжать приостановку болезненных санкций, введенных в ответ на иранскую ядерную программу.
Трамп после вступления в должность дважды неохотно заверял сделку, но отныне решил отказаться от этой практики, передает ВВС.
Пока неясно, что предпримет конгресс в ответ на предложение американского президента; единства среди законодателей по этому вопросу нет.
В своем обращении Трамп назвал Иран фанатичным режимом. Он обещал начать консультации с международными партнерами для пересмотра параметров соглашения. Партнерами США по сделке с Ираном являются Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай.
"Мы не будем продолжать идти по пути, который предсказуемо завершится еще большим насилием, большим террором и очень реальной угрозой получения Ираном ядерного оружия", - заявил Трамп.
В случае если не удастся прийти к консенсусу с конгрессом и союзниками, ядерная сделка с Ираном будет отменена "мгновенно", пригрозил Трамп.
Президент Ирана Хасан Роухани в ответ на слова Трампа заявил, что главная цель США заключается в предотвращении экономического прогресса его страны. "В конечном счете США хотят не допустить, чтобы в Иран пришли частные инвесторы и страна достигла экономического прогресса", - сказал он.
По словам Роухани, США изолированы, как никогда раньше, и они не могут изменить ядерное соглашение.
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авторы DW