Трамп отказался одобрить ядерную сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет заверять конгресс в том, что ядерная сделка с Ираном соответствует американским интересам. Он призвал конгресс выдвинуть Ирану дополнительные условия дальнейшей приостановки санкций.

По соглашению, подписанному администрацией Обамы в 2015 году, президент США каждые три месяца удостоверяет конгресс в том, что оно по-прежнему соблюдается и соответствует национальным интересам страны, и рекомендует продолжать приостановку болезненных санкций, введенных в ответ на иранскую ядерную программу.

Трамп после вступления в должность дважды неохотно заверял сделку, но отныне решил отказаться от этой практики, передает ВВС.

Пока неясно, что предпримет конгресс в ответ на предложение американского президента; единства среди законодателей по этому вопросу нет.

В своем обращении Трамп назвал Иран фанатичным режимом. Он обещал начать консультации с международными партнерами для пересмотра параметров соглашения. Партнерами США по сделке с Ираном являются Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай.

"Мы не будем продолжать идти по пути, который предсказуемо завершится еще большим насилием, большим террором и очень реальной угрозой получения Ираном ядерного оружия", - заявил Трамп.

В случае если не удастся прийти к консенсусу с конгрессом и союзниками, ядерная сделка с Ираном будет отменена "мгновенно", пригрозил Трамп.

Президент Ирана Хасан Роухани в ответ на слова Трампа заявил, что главная цель США заключается в предотвращении экономического прогресса его страны. "В конечном счете США хотят не допустить, чтобы в Иран пришли частные инвесторы и страна достигла экономического прогресса", - сказал он.

По словам Роухани, США изолированы, как никогда раньше, и они не могут изменить ядерное соглашение.