Нацбанк Украины запретил оборот российских рублей с видами Крыма

Национальный банк Украины запретил украинским банкам и другим финансовым учреждениям страны проводить операции с новыми российскими банкнотами и монетами, на которых изображены достопримечательности Крыма.

Такое решение было принято с целью защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, говорится в заявлении украинского регулятора.

Запрет распространяется на кассовые, в том числе валютно-обменные операции, а также на операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты между банками, передает ВВС.

Также финансовым учреждениям и почтовому оператору "Укрпочта" запрещается принимать и выдавать купюры с видами Крыма при осуществлении денежных переводов.