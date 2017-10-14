Граждане Молдовы погибли в авиакатастрофе в Кот-д'Ивуаре

Четыре гражданина Молдовы погибли, ещё двое пострадали при крушении грузового самолёта в Кот-д'Ивуаре.

Как сообщают иностранные СМИ, всего на борту судна находились десять человек, в том числе четверо французов. Летательный аппарат находился в распоряжении французской армии.

Его использовали для проведения антитеррористической операции. Самолёт рухнул в Атлантический океан вскоре после взлёта.

По предварительной информации, крушение произошло из-за неблагоприятных метеоусловий. Ведётся следствие.