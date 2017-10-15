Самому молодому погибшему в авиакатастрофе в Кот-д’Ивуаре гражданину Молдовы Александру Шиканову было 30 лет. Он был помощником пилота. Погиб и 63-летний пилот Евгений Литовка. Еще двое - инженеры, были чуть старше 60-ти. Все они проживали в столице.
Информацию сообщили в кризисном центре, созданном по инициативе премьера Павла Филипа. В его составе - представители министерства иностранных дел и управления гражданской авиации. Сегодня состоялось его первое заседание.
"Это заседание хочу начать с выражения соболезнований родным и близким погибших. Расследование этой аварии должны провести согласно мировым стандартам Международной организации гражданской авиации", - сказал премьер-министр Павел Филип.
Министр иностранных дел Андрей Галбур поблагодарил сотрудников румынского посольства в Сенегале за оказанную поддержку, и власти Франции.
"Жизни пострадавших вне опасности. Французская армия отвезла их во французский госпиталь", - отметил глава МИД Андрей Галбур.
С выжившими в авиакатастрофе смог пообщаться исполнительный директор авиакомпании Valan International.
"Я разговаривал с пострадавшими техниками. Оба находятся в госпитале. Они сказали, что уже шли на посадку, когда все случилось. Двигатели были в норме, все было в порядке", - сказал исполнительный директор авиакомпании Valan International Виктор Шкепу.
Летательный аппарат принадлежит молдавской авиакомпании Valan International Cargo Charter. Он был выпущен в 1975 году.
Компания Valan International Cargo Charter была создана в 90-х годах. Фирма занимается перевозкой грузов, людей и гуманитарной помощи.
Два года назад вертолёт авиакомпании с тремя молдаванами на борту захватили талибы в афганской провинции Кундуз. Летательный аппарат участвовал в миротворческой миссии в этой стране под эгидой ООН. Один из наших соотечественников погиб.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Ваше настроение улучшится.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Исключительно плодотворный рабочий день. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Постарайтесь лечь спать пораньше. Хорошо пойдут дела на бирже.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День вряд ли будет богат событиями. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. В голову придут плодотворные идеи.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет напряженным с самого утра. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW