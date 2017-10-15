Стали известны имена жертв авиакатастрофы в Кот-д’Ивуаре

Самому молодому погибшему в авиакатастрофе в Кот-д’Ивуаре гражданину Молдовы Александру Шиканову было 30 лет. Он был помощником пилота. Погиб и 63-летний пилот Евгений Литовка. Еще двое - инженеры, были чуть старше 60-ти. Все они проживали в столице.

Информацию сообщили в кризисном центре, созданном по инициативе премьера Павла Филипа. В его составе - представители министерства иностранных дел и управления гражданской авиации. Сегодня состоялось его первое заседание.



"Это заседание хочу начать с выражения соболезнований родным и близким погибших. Расследование этой аварии должны провести согласно мировым стандартам Международной организации гражданской авиации", - сказал премьер-министр Павел Филип.



Министр иностранных дел Андрей Галбур поблагодарил сотрудников румынского посольства в Сенегале за оказанную поддержку, и власти Франции.



"Жизни пострадавших вне опасности. Французская армия отвезла их во французский госпиталь", - отметил глава МИД Андрей Галбур.



С выжившими в авиакатастрофе смог пообщаться исполнительный директор авиакомпании Valan International.



"Я разговаривал с пострадавшими техниками. Оба находятся в госпитале. Они сказали, что уже шли на посадку, когда все случилось. Двигатели были в норме, все было в порядке", - сказал исполнительный директор авиакомпании Valan International Виктор Шкепу.



Летательный аппарат принадлежит молдавской авиакомпании Valan International Cargo Charter. Он был выпущен в 1975 году.



Компания Valan International Cargo Charter была создана в 90-х годах. Фирма занимается перевозкой грузов, людей и гуманитарной помощи.

Два года назад вертолёт авиакомпании с тремя молдаванами на борту захватили талибы в афганской провинции Кундуз. Летательный аппарат участвовал в миротворческой миссии в этой стране под эгидой ООН. Один из наших соотечественников погиб.